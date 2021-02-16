30 статей на тему лекарственных препаратов под ключ: текст+картинки

Есть сайт Его дам в лс надо переписать там тексты, не все нравятся Наши конкуренты[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Farsplus.ru]https://arsplus.ru[/url][url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fmstr.ru]https://mstr.ru[/url] в качестве референсов. Не обязательно рерайт, можно новое написать, но надо придумать, что писать. : "главная (услуги)" и "о компании"с вас сначала план текста.