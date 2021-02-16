30 статей на тему лекарственных препаратов под ключ: текст+картинки

$200
КопирайтингЗакрыт3 заявки299 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать 30 качественных статей про лекарственные препараты.

- Уникальность 90-100%.

- На каждую статью примерно около 4000-6000 символов бп +пишутся отзывы и вставляются цитаты, в общем текста около 6000-8000

- Текст больше рекламный

- Примерная структура статей: описание, инструкция, отзывы

- Готовый текст нужно оформить и опубликовать в админке WordPress.

ТРЕБУЕТСЯ ОФОРМИТЬ КАРТИНКАМИ:

- Картинки нужно будет искать

- Требуется граф. редактор чтобы можно было делать скриншоты и делать нужную обрезку

- Картинки иногда придется обрабатывать

- Photoshop приветствуется

Оплата: 500 руб / статья (хотелось бы в эту стоимость уложится)

Срок: 1 месяц (обсуждается)

Общение в телеграм.

3 года назад
ondev
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Статья для укр/рус сегмента Wiki

    Здравствуйте! Нужен автор с опытом написания и публикации статей в укр/русс Вики сегменте, которая пройдет модерацию. Информацию для скелета статьи дам. Тема - препарат/действующее вещество для лечения орфанного заболевания. Только через безопасную сделку. Пожалуйста, откликаясь, будьте готовы в личной переписке ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайтинг и уникализация

    Здравствуйте. Нужен человек, который в ограниченное время, сделает качественный рерайтинг и уникализацию описания на сайте карповой рыбалки, на русском и украинском языках.. Объём работы - от 2000 позиций. Оплата по договоренности. Есть описание од которого можно ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент по тематике SMM

    Здравствуйте! 1. Важно: автор должен владеть темой - работать в SMM-сфере или иметь опыт в создании/продвижении групп или аккаунтов в социальных сетях: VK, Instagram, Facebook и т.п. 2. Необходимо 10 статей (4-9 тысяч знаков каждая). В заявке ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправления

    Есть сайт Его дам в лс надо переписать там тексты, не все нравятся Наши конкуренты[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Farsplus.ru]https://arsplus.ru[/url][url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fmstr.ru]https://mstr.ru[/url] в качестве референсов. Не обязательно рерайт, можно новое написать, но надо придумать, что писать. : "главная (услуги)" и "о компании"с вас сначала план текста.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад