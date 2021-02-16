Здравствуйте! Нужен автор с опытом написания и публикации статей в укр/русс Вики сегменте, которая пройдет модерацию. Информацию для скелета статьи дам. Тема - препарат/действующее вещество для лечения орфанного заболевания. Только через безопасную сделку. Пожалуйста, откликаясь, будьте готовы в личной переписке ...
30 статей на тему лекарственных препаратов под ключ: текст+картинки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 30 качественных статей про лекарственные препараты.
- Уникальность 90-100%.
- На каждую статью примерно около 4000-6000 символов бп +пишутся отзывы и вставляются цитаты, в общем текста около 6000-8000
- Текст больше рекламный
- Примерная структура статей: описание, инструкция, отзывы
- Готовый текст нужно оформить и опубликовать в админке WordPress.
ТРЕБУЕТСЯ ОФОРМИТЬ КАРТИНКАМИ:
- Картинки нужно будет искать
- Требуется граф. редактор чтобы можно было делать скриншоты и делать нужную обрезку
- Картинки иногда придется обрабатывать
- Photoshop приветствуется
Оплата: 500 руб / статья (хотелось бы в эту стоимость уложится)
Срок: 1 месяц (обсуждается)
Общение в телеграм.
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужен человек, который в ограниченное время, сделает качественный рерайтинг и уникализацию описания на сайте карповой рыбалки, на русском и украинском языках.. Объём работы - от 2000 позиций. Оплата по договоренности. Есть описание од которого можно ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! 1. Важно: автор должен владеть темой - работать в SMM-сфере или иметь опыт в создании/продвижении групп или аккаунтов в социальных сетях: VK, Instagram, Facebook и т.п. 2. Необходимо 10 статей (4-9 тысяч знаков каждая). В заявке ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно перепечатать текст с отсканированых документов 33 страницыКопирайтинг79 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт Его дам в лс надо переписать там тексты, не все нравятся Наши конкуренты[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Farsplus.ru]https://arsplus.ru[/url][url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fmstr.ru]https://mstr.ru[/url] в качестве референсов. Не обязательно рерайт, можно новое написать, но надо придумать, что писать. : "главная (услуги)" и "о компании"с вас сначала план текста.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
нужны положительные отзывы, каждый день по отзыву на два сайта hotline, price.ua 15 грн - 1 отзыв,Копирайтинг29 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо подготовить тексты для брендового интернет магазина ссылку и подробное задание на копирайт отправлю в личку. Обязательно опыт подобных работ.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт3 года назад