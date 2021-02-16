Рерайтинг и уникализация

Здравствуйте. Нужен человек, который в ограниченное время, сделает качественный рерайтинг и уникализацию описания на сайте карповой рыбалки, на русском и украинском языках..

Объём работы - от 2000 позиций.

Оплата по договоренности.

Есть описание од которого можно будет отталкиваться.

с уважением Олег