Внимание работа для тех кто с этим имел дело!!! Нужно сделать как на: http://byusaauto.com/manheim/ http://byusaauto.com/copart/ Ну и соответственно встроить скрипт в дизайн сайта+гарантии, что не вырубится через некот. время Комментариев вроде: откуда подгружается эта иформация, и.т.п. не ...