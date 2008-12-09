Нужно установить и настроить компонент AutoBB, и еше пару модулей
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Внимание работа для тех кто с этим имел дело!!! Нужно сделать как на: http://byusaauto.com/manheim/ http://byusaauto.com/copart/ Ну и соответственно встроить скрипт в дизайн сайта+гарантии, что не вырубится через некот. время Комментариев вроде: откуда подгружается эта иформация, и.т.п. не ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Задача стоит следующим образом: Есть готовый шаблон, висит на: www.visainusa.ru Работает на Joomla 1.5.8 Pro 1.Нужно переделать шапку (желат. Флеш), установить модули: доска объявлений, Фотогалерея, регистрация, форум, новости, и.т.д., некоторые модули уже установлены, их расставить в нужные места, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен полнофункциональный шаблон автомобильного портала с хорошим дизайном (несколько карт дизайна). Если понравится закажем портал по услугам по США (недвижимость, туризм, визы и.т.д.), а так же воспользуемся услугами по раскрутке. Сейчас есть самоделка www.florida-motors.ru, там можно ознакомиться ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт15 лет назад