Кликабельный Банер (Flash и статичный) (Можно шутливый, Веселый)) Тематика - Определенная Модель мобильного телефона! Желателен тест кликабельности на разных сайтах (не тематический, тематический и сайт с узкой тематикой) Размеры банеров 468x60 728x90 120x600 300x250 Возможны другие варианты...
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Создание и Поддержка CMS по типу DIGG или доработка открытого кода CMS Pligg. Легкая Установка на хостинг (по типу установки wordpress в Fantastico) Варианты Сотрудничества: 1) Разовая работа 2) Разработка CMS + постоянная поддержка и обновление 3) Сотрудничество на ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Приглашаю равноправных Партнеров для реализации Проекта - Создание Поддержка и Продажа CSM по типу DIGG, Pligg + группа тематических сайтов построенных на данной системе. Требуются специалисты в области: Дизайн, Программирование, SEO, Реклама, Продажи... Схема сотрудничества – равноправное ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте Необходимо Установить и настроить CMS Pligg Beta 9 + КонсультацияВеб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Написать CMS на основе Gmail Одна CMS такого типа есть на сайте. http://sourceforge.net/projects/mailartilce/ Программа использует Gmail не только как базу данных для хранения текстового и графического наполнения сайта, но и в качестве визуального редактора для верстки материалов. Желателен ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Сайт по типу www.news2.ru Только Программирование (дизайн не нужен) Подобрать и доработать готовое решение!!! или написать с нуля...Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо скачать видео, аудио, mp3... файлы из Интернета, ( 4 - 20 Гб) по моим ссылкам + возможен самостоятельный поиск необходимых файлов, записать на DVD (4.4 Гб) и выслать обычной почтой. Прошу Вас указывать стоимость ...Поиск информации22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Дополнение к существующему ПО или иное решение. Задача Пример В папке на настольном ПК находиться 2 изображение (например, формата JPEG) Необходимо открыть эти изображения в режиме слайд шоу, в случайном порядке, используя генератор случайных чисел (или иное решение) ...Прикладное ПО42 заявкиЗакрыт17 лет назад
Приглашаем специалистов по биллингу. Задача: Пополнение счета системой Деньги@mail.ru и поминутное списание в режиме реального времени. Платный поминутный доступ. Опыт - желательно.Экономика и Право6 заявокЗакрыт17 лет назад