operator5365

Необходимо найти информацию о китайской компании AXM PHARMA,которая котировалась на бирже NASDAQ. После кризиса была снята с листинга,и начала котироваться(по слухам) на Азиатских биржах. Кроме того,вроде бы произошло слияние или поглощение с другой компанией. ...