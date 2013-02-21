operator5365

Требуется изготовить продающий сайт под ключ,включая: дизайн,верстку,программирование,юзабилити,копирайтинг, поисковую оптимизацию.
- $500Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо профессиональное размещение рекламы в интернет ресурсах о продаже автошин б/у из Германии.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо найти информацию о китайской компании AXM PHARMA,которая котировалась на бирже NASDAQ. После кризиса была снята с листинга,и начала котироваться(по слухам) на Азиатских биржах. Кроме того,вроде бы произошло слияние или поглощение с другой компанией. ...Финансовые услуги1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется изготовление презентации в фирменном стиле около 15 слайдов. Предоставлю фирменный стиль и тексты.Презентации8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
помощь в размещении объявлений по поиску сотрудников на следующие должности: менеджер по развитию,администратор и мойщики автомобилей.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Поиск информации в США о ведущих компаниях в сфере здорового питания.Результатом поиска должна быть следующая информация:перечень лидеров в сфере здорового питания.перечень предлагаемых ими продуктов услуг.новые направления и тенденции и методы продаж.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад