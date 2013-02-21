operator5365

Вячеслав operator5365

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Помощь аналитика по ценным бумагам

    $50

    Необходимо найти информацию о китайской компании AXM PHARMA,которая котировалась на бирже NASDAQ. После кризиса была снята с листинга,и начала котироваться(по слухам) на Азиатских биржах. Кроме того,вроде бы произошло слияние или поглощение с другой компанией. ...

    Финансовые услуги1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диетология, органическое питание, витамины

    Поиск информации в США о ведущих компаниях в сфере здорового питания.Результатом поиска должна быть следующая информация:перечень лидеров в сфере здорового питания.перечень предлагаемых ими продуктов услуг.новые направления и тенденции и методы продаж.

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад