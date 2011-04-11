Начали работать вроде бы хорошо, выслала несколько вариантов, получила предоплату на вебмани. Заказчик сам утвердил вариант, в доказательство у меня есть переписка, где он сам говорит - "Да, такой стиль ... - то что надо". После утверждения варианта заказчик куда-то пропал. На письма не отвечает, на личные сообщения тоже. Хотя появляется в сервисе. Я неоднократно пыталась выяснить причину исчезновения - бесполезно, реакции ноль. В итоге - я еще и получила отрицательный отзыв, очень мило) Прошло больше месяца, оплату полностью я так и не получила, причем сайт так называется символично "стоп-обману". Виталий, других, значит вы выводите на чистую воду, а сам...? Не хорошо. Крайне не советую этого заказчика. Потратите свое время, нервы, а оплаты так и не будет. Виталий, так не делается.