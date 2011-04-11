orexbros

Виталий orexbros

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Не работайте с фрилансером @olegpash

https://www.fl.ru/users/odpash/portfolio/

Кидает на деньги!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ShpriZZ
Антон 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Парсер чата chaturbate
Не в первый раз делаю работу для этого заказчика. Хорошо ставит задачи, правки вносит в срок. Рекомендую.
Второй раз сотрудничаем с Антоном. Всё сделано на высшем уровне, строго по ТЗ и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
ShpriZZ
Антон 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Парсер чата chaturbate
Честный заказчик, чётко формирующий Техническое Задание. Однозначно рекомендую.
Все сделано быстро и качественно. Были учтены все пожелания
Ответный отзыв
sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$16
2 балла
10 лет назад
Логотип для сайта
Начали работать вроде бы хорошо, выслала несколько вариантов, получила предоплату на вебмани. Заказчик сам утвердил вариант, в доказательство у меня есть переписка, где он сам говорит - "Да, такой стиль ... - то что надо". После утверждения варианта заказчик куда-то пропал. На письма не отвечает, на личные сообщения тоже. Хотя появляется в сервисе. Я неоднократно пыталась выяснить причину исчезновения - бесполезно, реакции ноль. В итоге - я еще и получила отрицательный отзыв, очень мило) Прошло больше месяца, оплату полностью я так и не получила, причем сайт так называется символично "стоп-обману". Виталий, других, значит вы выводите на чистую воду, а сам...? Не хорошо. Крайне не советую этого заказчика. Потратите свое время, нервы, а оплаты так и не будет. Виталий, так не делается.
iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$28
10 баллов
14 лет назад
Персонально для Савицкой Юлии (iolanta)
Написание статей
Все отлично. Хороший заказчик: четкое ТЗ, оплата сразу. Это второй опыт сотрудничество. Впечатления только положительные. Надеюсь, еще поработаем.
Второй раз обращаюсь к Юлии - все сделано оперативно и качественно
Ответный отзыв
iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$16
10 баллов
14 лет назад
6 SEO текстов для web-студии
Хороший заказчик - знает, что ему нужно, со сроками не торопит, оплачивает сразу же по получению работы. Надеюсь, еще поработаем.
Все было сделано быстро - и именно так как надо
Ответный отзыв