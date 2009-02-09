osievskiy

Петр Пертович osievskiy

 
39 летГреция/Киато
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Онлайн игра

    Здравствуйте ... Суть такова что проекту (Онлайн игра) нужен качественный дизайн...кто может звятся за такого рода работу просьба отписатьтя.Цена договорная в зависимости от обьема!

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Онлайн игры

    Ведется разработка Онлайн игры под название Ligeria движок почти закончен но нужен еще дизайн и Flesh! Нужны Дизайнера,Flash программисты желательно AS3 Цена за работу договорная... кто заинтересован пишите Контакты: E-Mail: [email protected] ICQ: 497-395-533

    Flash
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад