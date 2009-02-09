Здравствуйте ... Суть такова что проекту (Онлайн игра) нужен качественный дизайн...кто может звятся за такого рода работу просьба отписатьтя.Цена договорная в зависимости от обьема!
Дизайн сайтов36 заявок
Закрыт
15 лет назад
Здравствуйте ... Суть такова что проекту (Онлайн игра) нужен качественный дизайн...кто может звятся за такого рода работу просьба отписатьтя.Цена договорная в зависимости от обьема!
Ведется разработка Онлайн игры под название Ligeria движок почти закончен но нужен еще дизайн и Flesh! Нужны Дизайнера,Flash программисты желательно AS3 Цена за работу договорная... кто заинтересован пишите Контакты: E-Mail: [email protected] ICQ: 497-395-533