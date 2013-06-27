ostapenkoyulia

Для этого заказа мне очень важны были скорость выполнения работы. Юлия выполнила версту по всем требования, раньше срока. Сделала дополнительные работы(всплывающие формы заказа), которые я забыл указать в ТЗ. Огромное ей спасибо! Буду рекомендовать ее коллегам!