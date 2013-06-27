ostapenkoyulia

Опыт работы
Январь 2013 - фрилансер (Тайланд) Август 2012 - Январь 2013 — HTML/jQuery Верстальщик
Intermedia (Санкт-Петербург , www.intermedia.net)
Создание интерактивных HTML-прототипов для веб-приложений.
Создание новой панели управления (для Web, Mail и Exchange Servers).
Октябрь 2011 - Август 2012 — HTML/XSLT Верстальщик
Турфирма "НЕВА" (Санкт-Петербург , www.nevatravel.ru)
Верстка основного сайта компании.
Должностные обязанности:
1) вёрстка сайта, внесение изменений на готовый сайт;
2) обработка изображений, текстов;
3) исправление недочетов работы сайта;
4) внедрение динамики на сайт (JQuery, javascript)
Сентябрь 2010 - Октябрь 2011 — HTML/XSLT Верстальщик
Юмисофт (Санкт-Петербург , www.umi-cms.ru)
Верстка проектов компании.
Верстка UMI CMS, включая демо сайты и мобильную версию.
Должностные обязанности:
1) вёрстка сайтов согласно PSD макетам, внесение изменений на готовые сайты;
2) обработка изображений, текстов;
3) публикация/редактирование/оформление материалов (photoshop)
4) исправление недочетов работы сайта;
5) опыт работы с SVN (контроль версий)
6) работа с UMI.CMS.
7) верстка рассылок
Образование
2010 — Санкт-Петербургский Государственный Университет,
Прикладной математики-процессов управления, магистр
Знания, умения, навыки:
HTML5, HTML4, CSS, CSS3, LESS, jQuery, JQueryUI, JavaScript.
Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).
Блочная / табличная / фиксированная / резиновая вёрстка.
Соблюдение стандартов W3C.
Адаптация / внедрение jQuery-плагинов.
HTML верстка e-mail писем.
Доверстка проекта.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов через @font-face, cufon, google web fonts.
Реализация pixel perfect.