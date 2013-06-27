ostapenkoyulia

Юлия Остапенко ostapenkoyulia

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
HTML/XSLT/jQuery/CSS Верстальщик

Опыт работы

Январь 2013 - фрилансер (Тайланд) Август 2012 - Январь 2013 — HTML/jQuery Верстальщик

Intermedia (Санкт-Петербург , www.intermedia.net)

Создание интерактивных HTML-прототипов для веб-приложений.

Создание новой панели управления (для Web, Mail и Exchange Servers).

Октябрь 2011 - Август 2012 — HTML/XSLT Верстальщик

Турфирма "НЕВА" (Санкт-Петербург , www.nevatravel.ru)

Верстка основного сайта компании.

Должностные обязанности:

1) вёрстка сайта, внесение изменений на готовый сайт;

2) обработка изображений, текстов;

3) исправление недочетов работы сайта;

4) внедрение динамики на сайт (JQuery, javascript)

Сентябрь 2010 - Октябрь 2011 — HTML/XSLT Верстальщик

Юмисофт (Санкт-Петербург , www.umi-cms.ru)

Верстка проектов компании.

Верстка UMI CMS, включая демо сайты и мобильную версию.

Должностные обязанности:

1) вёрстка сайтов согласно PSD макетам, внесение изменений на готовые сайты;

2) обработка изображений, текстов;

3) публикация/редактирование/оформление материалов (photoshop)

4) исправление недочетов работы сайта;

5) опыт работы с SVN (контроль версий)

6) работа с UMI.CMS.

7) верстка рассылок

Образование

2010 — Санкт-Петербургский Государственный Университет,

Прикладной математики-процессов управления, магистр

Знания, умения, навыки:

HTML5, HTML4, CSS, CSS3, LESS, jQuery, JQueryUI, JavaScript.

Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).

Блочная / табличная / фиксированная / резиновая вёрстка.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение jQuery-плагинов.

HTML верстка e-mail писем.

Доверстка проекта.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов через @font-face, cufon, google web fonts.

Реализация pixel perfect.

Отзывы заказчиков

friench
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстка одной страницы в HTML5
CSSHTMLJavaScriptLinux
Для этого заказа мне очень важны были скорость выполнения работы. Юлия выполнила версту по всем требования, раньше срока. Сделала дополнительные работы(всплывающие формы заказа), которые я забыл указать в ТЗ. Огромное ей спасибо! Буду рекомендовать ее коллегам!
rchertkov
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Сверстать однастраничный сайт
Спасибо, Юлие, сделала все на высшем уровне и в срок.