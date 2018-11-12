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Чельцов Кирилл oxi

 
37 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Cпециалист по брендингу, графический дизайнер, арт-директор из Москвы

Brand Identity Designer  / Art director  брендинговое агентство PULSIVE

Moscow, Russia.

Опыт работы 6 лет.

Ключевые направления:

— Создание бренда, ребрендинг, разработка названия (нейминг)

— Разработка логотипа, разработка фирменного стиля, брендбук, гайдбук, cтайлбук

— Дизайн упаковки

— Cоздание корпоративного сайта, разработка сайта, промо-сайта под ключ

— Разработка интернет-магазина

— SEO оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах

Более 200 успешно выполненных проектов.

E-mail: [email protected]

Тел: + 7 910-475-15-28

https://cheltsov.com

Портфолио
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