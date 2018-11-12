Cпециалист по брендингу, графический дизайнер, арт-директор из Москвы
Brand Identity Designer / Art director брендинговое агентство PULSIVE
Moscow, Russia.
Опыт работы 6 лет.
Ключевые направления:
— Создание бренда, ребрендинг, разработка названия (нейминг)
— Разработка логотипа, разработка фирменного стиля, брендбук, гайдбук, cтайлбук
— Дизайн упаковки
— Cоздание корпоративного сайта, разработка сайта, промо-сайта под ключ
— Разработка интернет-магазина
— SEO оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах
Более 200 успешно выполненных проектов.
E-mail: [email protected]
Тел: + 7 910-475-15-28
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