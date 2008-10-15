Необходимо сделать 2 листалки на флеше. 1. Аналог 90% http://www.wobook.com/ (Не нужен поиск, не нужно сохранение в PDF, вкл и выкл звука, во весь экран, отправить другу.) 2. Как основа http://www.wobook.com/ Но перелистывать страницы не нужно. Страница будет альбомная, ...