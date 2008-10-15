Необходимо сделать 2 листалки на флеше. 1. Аналог 90% http://www.wobook.com/ (Не нужен поиск, не нужно сохранение в PDF, вкл и выкл звука, во весь экран, отправить другу.) 2. Как основа http://www.wobook.com/ Но перелистывать страницы не нужно. Страница будет альбомная, ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо нарисовать 3 иконки в одном стиле для сайта. Размер 150х150px 1. Бюст, фотография есть 2. Красной книги с закладкой 3. Синяя книги с закладкой *книги отличаются цветом и названием книги Стиль см. вложение Сориентируйте пожалуйста по стоимости.Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт15 лет назад
Цель создание игры: Аудитория: молодежь 17-25 лет Описание: Игрок – кандидат в президенты РФ. Цель: пройти все этапы избирательного процесса. Основа игры федеральный закон «об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан РФ». ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Возник вопрос, тк я не совсем программист сориентируйте по стоимости. bitrix:section.list выводит список подразделов в разделе. bitrix:catalog.section выводит все элементы из подразделов. Необходимо вывести все элементы (bitrix:catalog.section) из подразделов но указать из каких подразделов они, см. скриншот.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад