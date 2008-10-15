ozzz_

Олег Кипарисов ozzz_

 
NaN летРоссия/Челябинск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Листаем страницы на Flash

    Необходимо сделать 2 листалки на флеше. 1. Аналог 90% http://www.wobook.com/ (Не нужен поиск, не нужно сохранение в PDF, вкл и выкл звука, во весь экран, отправить другу.) 2. Как основа http://www.wobook.com/ Но перелистывать страницы не нужно. Страница будет альбомная, ...

    Flash
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо нарисовать 3 иконки

    Необходимо нарисовать 3 иконки в одном стиле для сайта. Размер 150х150px 1. Бюст, фотография есть 2. Красной книги с закладкой 3. Синяя книги с закладкой *книги отличаются цветом и названием книги Стиль см. вложение Сориентируйте пожалуйста по стоимости.

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать игру

    Цель создание игры: Аудитория: молодежь 17-25 лет Описание: Игрок – кандидат в президенты РФ. Цель: пройти все этапы избирательного процесса. Основа игры федеральный закон «об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан РФ». ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Все элементы (bitrix:catalog.section)

    $20

    Возник вопрос, тк я не совсем программист сориентируйте по стоимости. bitrix:section.list выводит список подразделов в разделе. bitrix:catalog.section выводит все элементы из подразделов. Необходимо вывести все элементы (bitrix:catalog.section) из подразделов но указать из каких подразделов они, см. скриншот.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад