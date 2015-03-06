Добрый день. Нужен модуль обновления товаров с помощью API поставщика для интернет-магазина на magento. Адрес API магазина Брейн http://api.brain.com.ua/help Подробное ТЗ в приложении. ...
Интернет-магазины2 заявки
Закрыт
10 лет назад
Добрый день. Нужен модуль обновления товаров с помощью API поставщика для интернет-магазина на magento. Адрес API магазина Брейн http://api.brain.com.ua/help Подробное ТЗ в приложении. ...
Добрый день. Нужен аналог онлайн-типографии uprinting.com или vizitki.com. Прошу уточнить стоимость и сроки работы без веб-дизайна и верстки по первому и по второму проекту отдельно. Заранее ...
Добрый день. Нужен модуль обновления товаров с помощью API поставщика для интернет-магазина на magento. Адрес API магазина Брейн http://api.brain.com.ua/help База товаров поставщика работает в реальном времени, ...