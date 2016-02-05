Ищем грамотного верстальщика на весь проект до его завершения, в рамках которого требуется верстка по текущему заданию и необходимые доработки на финальном этапе, мелкий "тюнинг". Задание сформулировано здесь: [url=https://docs.google.com/document/d/15iZDGTuvzzs0g3YBoboU3GRnk9kvt6SFgrL8qbFp1hQ/edit?pref=2&pli=1]https://docs.google.com/document/d/15iZDGTuvzzs0g3YBoboU3GRnk9kvt6SFgrL8qbFp1hQ/edit?pref=2&pli=1[/url] Подробности готов сообщить при заинтересованности в данной работе лично.