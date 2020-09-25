Требуется сверстать макет и сделать сайт.Особое внимание будет уделяться качеству кода и работе функционала. Верстка на Мобильной и ПК версии должны быть идеальными. Проверка скорости по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ должна быть 90+. Макет можете посмотреть по ссылке, пока делаем ...