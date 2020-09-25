paran03d

Кирилл paran03d

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Рейтинг форекс брокеров

    $2500

    Требуется сверстать макет и сделать сайт.Особое внимание будет уделяться качеству кода и работе функционала. Верстка на Мобильной и ПК версии должны быть идеальными. Проверка скорости по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ должна быть 90+. Макет можете посмотреть по ссылке, пока делаем ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    3 года назад