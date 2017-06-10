patr_d

Дмитрий patr_d

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дмитрий

  • Разработка программы на .NET

    Требуется программист .Net, который сверстает пользовательский интерфейс по PSD. Подробнее при личном общении. Исполнитель должен иметь портфолио с похожими работами.    Работа будет проводиться поэтапная, как и оплата.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется реализация интерфейса на .NET WPF по PSD

    Требуется программист .Net, который сверстает пользовательский интерфейс по PSD. Подробнее при личном общении. Исполнитель должен иметь портфолио с похожими работами.    Работа будет проводиться поэтапная, как и оплата.    Варианты оплаты:    ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется реализация интерфейса на .NET WPF по PSD

    Требуется программист .Net, который сверстает пользовательский интерфейс по PSD. Подробнее при личном общении. Исполнитель должен иметь портфолио с похожими работами.   Работа будет проводиться поэтапная, как и оплата.   Варианты оплаты:   ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер для образовательной платформы

    Требуется дизайнер с опытом. Исполнитель должен выполнить веб-дизайн более 15 страниц платформы в минималистичном плоском стиле. После качественно выполненной работы приветствуется долгое сотрудничество на взаимовыгодной основе. Бриф высылается  при общении с кандидатом.  ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер под проект образовательной платформы

    Требуется дизайнер с опытом. Исполнитель должен выполнить веб-дизайн более 15 страниц платформы в минималистичном плоском стиле. После качественно выполненной работы приветствуется долгое сотрудничество на взаимовыгодной основе. Бриф высылается  при общении с кандидатом.  ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется плоский(Flat) веб-дизайн личного кабинета

    Необходим исполнитель для создания дизайна более 10-15 страниц личного кабинета в стиле Flat или Material.   Требования к кандидату:  Имеется портфолио  Имеются работы в портфолио, которые были выполнены в подобном стиле.  ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер

    Требуется дизайнер с опытом. Необходим дизайн сайта с несколькими страницами. Дизайнер должен быть в курсе последних трендов, любить посещать сайты подобные pinterest. Более подробно во время переписки. После качественно выполненной работы возможно долгое сотрудничество на ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется WPF (.Net) верстка

    Требуется WPF (.Net) разработчик. Задача состоит в том, чтобы по макету PSD сверстать оконные формы на WPF под .Net Framework 4.  Людям без опыта не писать. Нужен результат. При успешном результате заказы будут постоянными.  ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад