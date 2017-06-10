Требуется программист .Net, который сверстает пользовательский интерфейс по PSD. Подробнее при личном общении. Исполнитель должен иметь портфолио с похожими работами. Работа будет проводиться поэтапная, как и оплата.
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется программист .Net, который сверстает пользовательский интерфейс по PSD. Подробнее при личном общении. Исполнитель должен иметь портфолио с похожими работами. Работа будет проводиться поэтапная, как и оплата. Варианты оплаты: ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется программист .Net, который сверстает пользовательский интерфейс по PSD. Подробнее при личном общении. Исполнитель должен иметь портфолио с похожими работами. Работа будет проводиться поэтапная, как и оплата. Варианты оплаты: ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайнер с опытом. Исполнитель должен выполнить веб-дизайн более 15 страниц платформы в минималистичном плоском стиле. После качественно выполненной работы приветствуется долгое сотрудничество на взаимовыгодной основе. Бриф высылается при общении с кандидатом. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайнер с опытом. Исполнитель должен выполнить веб-дизайн более 15 страниц платформы в минималистичном плоском стиле. После качественно выполненной работы приветствуется долгое сотрудничество на взаимовыгодной основе. Бриф высылается при общении с кандидатом. ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим исполнитель для создания дизайна более 10-15 страниц личного кабинета в стиле Flat или Material. Требования к кандидату: Имеется портфолио Имеются работы в портфолио, которые были выполнены в подобном стиле. ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайнер с опытом. Необходим дизайн сайта с несколькими страницами. Дизайнер должен быть в курсе последних трендов, любить посещать сайты подобные pinterest. Более подробно во время переписки. После качественно выполненной работы возможно долгое сотрудничество на ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется WPF (.Net) разработчик. Задача состоит в том, чтобы по макету PSD сверстать оконные формы на WPF под .Net Framework 4. Людям без опыта не писать. Нужен результат. При успешном результате заказы будут постоянными. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт8 лет назад