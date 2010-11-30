pavel-leo

Павел pavel-leo

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен сайт mp3 архив

    $50

    Никакой предоплаты,только по факту Сроки 3 дня максимум Нужен сайт mp3 архив сео не нужно дизайн не нужен наполнение тоже не нужно единственное что нужно сделать это поставить и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка компонента Joomla1.5 (модуля, плагина)

    $50

    Нужна mp3 галерея в качестве примера http://www.joomlamusicsolutions.com/en/music-collection.html функционал должен быть таким: добавление-редактирование-удаление альбомов-возможность загружать обложку альбома добавление-редактирование-удаление исполнителей добавление-редактирование-удаление песен естественно плеер для прослушивания альбомов и песен возможность создавать ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на Joomla

    $100

    Сделать простой сайт с минимумом функций, сайт на тему покупок в китае с аукциона taobao.com Дизайн должен быть в китайском стиле, красный цвет обязательно, в шапке золотые китайские драконы и текст, три колонки, под ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
$100
10 баллов
14 лет назад
Сайт на Joomla
Joomla
Спасибо за не скромный отзыв, всегда рад вам помочь! Хороший заказчик, никаких проблем с этим человеком не было.
Молодец выполнил раньше срока на 2 дня за что получил в награду не 100 а 150usd, все пожелания выполнены, все устраивает,легко нашли общий язык с исполнителем, теперь буду всегда обращать к нему за помощью!
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