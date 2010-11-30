Никакой предоплаты,только по факту Сроки 3 дня максимум Нужен сайт mp3 архив сео не нужно дизайн не нужен наполнение тоже не нужно единственное что нужно сделать это поставить и ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна mp3 галерея в качестве примера http://www.joomlamusicsolutions.com/en/music-collection.html функционал должен быть таким: добавление-редактирование-удаление альбомов-возможность загружать обложку альбома добавление-редактирование-удаление исполнителей добавление-редактирование-удаление песен естественно плеер для прослушивания альбомов и песен возможность создавать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Сделать простой сайт с минимумом функций, сайт на тему покупок в китае с аукциона taobao.com Дизайн должен быть в китайском стиле, красный цвет обязательно, в шапке золотые китайские драконы и текст, три колонки, под ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Спасибо за не скромный отзыв, всегда рад вам помочь! Хороший заказчик, никаких проблем с этим человеком не было.
Ответный отзыв
Молодец выполнил раньше срока на 2 дня за что получил в награду не 100 а 150usd, все пожелания выполнены, все устраивает,легко нашли общий язык с исполнителем, теперь буду всегда обращать к нему за помощью!