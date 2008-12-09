pavel1111

Павел Вьюн pavel1111

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Карта проезда

    Необходимо нарисовать карту проезда на сайт. Украина г. Киев ул Победы 20 (не путать с проспектом победы 20) Ваши предложения и цены.

    Иллюстрации и Рисунки45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статьи для сайта+оптимизация под поисковики

    Надо будет написать статьи для сайта оптимизированые под поисковики. Копирование с других сайтов не приветствуется.(во избежания конфликтов с владельцами) Складская техника и погрузочное оборудование. Принцып работы: 1. Уточняем все вопросы необходимые для работы.(оплату) 2. Пишите статью для главной страницы ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад