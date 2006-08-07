Требуется специалист, который может работать в команде по модернизации системы MODX и сборки веб-сайтов. Написание Снипетов, Модулей и других функциональных вещей. От кандидата требуется хорошее знание MODX CMF, PHP, SQL, HTML, CSS, Jquery и JS. Обязательный ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $10
Работа не обьемная, жду выполнения тоже быстрого. Значит есть сайт, в нем есть открывающее меню, там небольшие "траблы" с дизайном. Нужен человек, который хорошо разбираетcя в css. Поможет оптимизировать отображение выпдающего меню и заставит отображаться меню ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $60
Имеется средний по сложности дизайн в psd, необходимо написать полностью безтабличный дизайн, а также создать "главную страницу", "основную страницу"(с полным списком всех возможных графических обьектов, таких как текст, заголовки, таблицы, формы, кнопки, списки и прочие), ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $35
Создание простенького дизайна. Из предложенной картинки сделать лого и создать общий дизайн с границами. Меню также должно быть графическое. Пример: http://www.vigiliamortum.com/home.html После создать html страницу на основе использования стилей(css), чтобы в html странице небыло никаких тегов ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад