Работа не обьемная, жду выполнения тоже быстрого. Значит есть сайт, в нем есть открывающее меню, там небольшие "траблы" с дизайном. Нужен человек, который хорошо разбираетcя в css. Поможет оптимизировать отображение выпдающего меню и заставит отображаться меню ...