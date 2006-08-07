pavel9999

Шевцов Павел pavel9999

 
37 летЭстония/Нарва
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист на MODX

    Требуется специалист, который может работать в команде по модернизации системы MODX и сборки веб-сайтов. Написание Снипетов, Модулей и других функциональных вещей. От кандидата требуется хорошее знание MODX CMF, PHP, SQL, HTML, CSS, Jquery и JS. Обязательный ...

    PHPHTMLCSSMODXjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доделать дизайн в меню на javascript (css)

    $10

    Работа не обьемная, жду выполнения тоже быстрого. Значит есть сайт, в нем есть открывающее меню, там небольшие "траблы" с дизайном. Нужен человек, который хорошо разбираетcя в css. Поможет оптимизировать отображение выпдающего меню и заставит отображаться меню ...

    JavascriptCSS
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Беcтабличная верстка

    $60

    Имеется средний по сложности дизайн в psd, необходимо написать полностью безтабличный дизайн, а также создать "главную страницу", "основную страницу"(с полным списком всех возможных графических обьектов, таких как текст, заголовки, таблицы, формы, кнопки, списки и прочие), ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта рок группы

    $35

    Создание простенького дизайна. Из предложенной картинки сделать лого и создать общий дизайн с границами. Меню также должно быть графическое. Пример: http://www.vigiliamortum.com/home.html После создать html страницу на основе использования стилей(css), чтобы в html странице небыло никаких тегов ...

    Дизайн сайтаHTMLCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад