Веб-дизайнер

Привет!

Меня зовут Богдана.

Я — сертифицированный веб-дизайнер и разработчик сайтов на Tilda.

Специализируюсь на создании разнопрофильных сайтов:

- лендинги;

- сайты-портфолио;

- сайты-визитки;

- интернет-магазины.

Я всегда ЗА крутой и креативный дизайн, но и не забываю о главной задаче сайта — эффективность и удобный интерфейс. Для этого, вначале работы над проектом, я провожу анализ Вашего бизнеса, ЦА и конкурентов.

Этапы работы:

- брифинг;

- анализирование;

- прототипирование;

- подбор контента;

- дизайн макета;

- верстка в Tilda;

- настройка функционала и подключение сторонних систем;

- конечная проверка и подготовка к запуску.

Если Вам нужен продуманный и лаконичный сайт, обращайтесь ко мне. Буду рада сотрудничеству!