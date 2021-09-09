Веб-дизайнер
Привет!
Меня зовут Богдана.
Я — сертифицированный веб-дизайнер и разработчик сайтов на Tilda.
Специализируюсь на создании разнопрофильных сайтов:
- лендинги;
- сайты-портфолио;
- сайты-визитки;
- интернет-магазины.
Я всегда ЗА крутой и креативный дизайн, но и не забываю о главной задаче сайта — эффективность и удобный интерфейс. Для этого, вначале работы над проектом, я провожу анализ Вашего бизнеса, ЦА и конкурентов.
Этапы работы:
- брифинг;
- анализирование;
- прототипирование;
- подбор контента;
- дизайн макета;
- верстка в Tilda;
- настройка функционала и подключение сторонних систем;
- конечная проверка и подготовка к запуску.
Если Вам нужен продуманный и лаконичный сайт, обращайтесь ко мне. Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Лендинг для сервиса по ремонту холодильников9 просмотров