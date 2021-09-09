Лендинг для сервиса по ремонту холодильников

Задача: Создать продающий и современный редизайн сайта сервисного центра по ремонту холодильников.

Решение: При анализе было выявлено, что основная ЦА данного сервиса — это люди среднего и пожилого возраста, семьи с детьми. При выборе дизайна мы остановились на легкой светлой тематике с акцентным оранжевым цветом.

Поскольку вызов мастера это дело срочное, на сайте размещено большое количество форм обратной связи. У посетителей есть возможность как оставить заявку на ремонт, так и позвонить самим через кликабельные номера телефонов

Для увеличения лояльности клиентов, на сайте размещен блок с реальными фотографиями ремонтных работ.

Срок разработки сайта (дизайн+верстка): 7 дней

Бюджет: 20 000 руб.