Лендинг для сервиса по ремонту холодильников

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Задача: Создать продающий и современный редизайн сайта сервисного центра по ремонту холодильников.
Решение: При анализе было выявлено, что основная ЦА данного сервиса — это люди среднего и пожилого возраста, семьи с детьми. При выборе дизайна мы остановились на легкой светлой тематике с акцентным оранжевым цветом.
Поскольку вызов мастера это дело срочное, на сайте размещено большое количество форм обратной связи. У посетителей есть возможность как оставить заявку на ремонт, так и позвонить самим через кликабельные номера телефонов
Для увеличения лояльности клиентов, на сайте размещен блок с реальными фотографиями ремонтных работ.
Срок разработки сайта (дизайн+верстка): 7 дней
Бюджет: 20 000 руб.