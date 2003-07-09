Привіт, мене звати павло Павло. Я моушн-дизайнер з досвідом понад 2 роки.



Я пропоную Вам свої послуги у створенні різноманітних видів відео контенту, включаючи промо-ролики та рекламні креативи, що допоможуть привернути увагу вашої аудиторії.

Я працюю в таких програмах як:

Adobe After Effects,

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Моя мета – допомогти вам досягти ваших цілей та втілити ваші ідеї в живому русі.

Нехай моя творчість і вміння стануть невід'ємною частиною вашого успіху.

З нетерпінням чекаю можливості співпрацювати з вами та створити щось неймовірне разом!