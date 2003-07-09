Привіт, мене звати павло Павло. Я моушн-дизайнер з досвідом понад 2 роки.
Я пропоную Вам свої послуги у створенні різноманітних видів відео контенту, включаючи промо-ролики та рекламні креативи, що допоможуть привернути увагу вашої аудиторії.
Я працюю в таких програмах як:
Adobe After Effects,
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Моя мета – допомогти вам досягти ваших цілей та втілити ваші ідеї в живому русі.
Нехай моя творчість і вміння стануть невід'ємною частиною вашого успіху.
З нетерпінням чекаю можливості співпрацювати з вами та створити щось неймовірне разом!
Портфолио
- Відео креатив для кав'ярнінет просмотров
- Креатив для бізнесунет просмотров
- Відео креатив на тему нерухомістьнет просмотров
- Відео креатив для Telegram Ботанет просмотров
- Анімації для відео Minecraftнет просмотров
- Відеореклама для TikTok2 просмотра
- Відео креатив для ЖКнет просмотров
- Відео креатив для онлайн заробіткунет просмотров
Анимация
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