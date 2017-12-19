pavlpicasso

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- Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт5 лет назад
На сайте не правильно сделан каталог товаров. Разделы настроены не через компоненты bitrix, а через php код. Фильтр товаров, мета теги и описание разделов выведены через php оператор switch. Нужно разобраться в структуре страницы и вывести ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Разработать логотип для медицинской клиники. По созданию логотипов ранее не обращался, поэтому в отклике укажите количество первичных вариантов, которые вы делаете, и стоимость работы. Шрифты без засечек. Цвета - синий, белый, серый. По предоплате не работаю. Возможна безопасная сделка, ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт6 лет назад
Шаблон: kakina Плагин: сопутствующие товары (апселлы) Описание проблемы: в карточке продукта в "сопутствующие товары" мы добавляем все товары из категории текущей карточки. Так как товаров много, требуется автоматизация наполнения. Как именно будет реализовано, значения не имеет. Желательно, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад