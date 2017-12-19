pavlpicasso

Павел Паршиков pavlpicasso

 
32 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать дизайн сайта

    Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкой по слоям. Исполнителя выбираю по портфолио. Логотип создан. Требования. Тематика сайта: сайт напольных покрытий. Цветовая гамма: оранжевый, чёрный, белый. Стиль должен соответствовать тематике сайта. Нужен строгий современный дизайн, ассоциирующийся с ...

    Дизайн сайтаИнфографика
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести изменения на сайте, работающем на Bitrix

    На сайте не правильно сделан каталог товаров. Разделы настроены не через компоненты bitrix, а через php код. Фильтр товаров, мета теги и описание разделов выведены через php оператор switch. Нужно разобраться в структуре страницы и вывести ...

    PHPБитрикс1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкой по слоям. Исполнителя выбираю по портфолио. Логотип создан. Требования. Тематика сайта: сайт медицинской клиники.  Стиль должен соответствовать тематике сайта. Нужен строгий современный дизайн, вызывающий доверие пользователей. Основные цвета: синий/голубой, белый, возможно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать логотип

    Разработать логотип для медицинской клиники. По созданию логотипов ранее не обращался, поэтому в отклике укажите количество первичных вариантов, которые вы делаете, и стоимость работы. Шрифты без засечек. Цвета - синий, белый, серый. По предоплате не работаю. Возможна безопасная сделка, ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь с карточкой товара в woocommerce

    Шаблон: kakina Плагин: сопутствующие товары (апселлы) Описание проблемы: в карточке продукта в "сопутствующие товары" мы добавляем все товары из категории текущей карточки. Так как товаров много, требуется автоматизация наполнения. Как именно будет реализовано, значения не имеет. Желательно, ...

    WooCommerceКарточки товаров
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
glebkema
Глеб 
51 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Помощь с карточкой товара в woocommerce
Павел не только внятно ставит задачу, но и понимает, что от этой задачи требуется клиенту. Поэтому мы быстро обсудили альтернативы и выбрали решение, которое действительно поможет. Всё чётко и продуктивно. Уже после назначения исполнителем проект заморозили, но Павел предупредил об этом риске до начала работ и взял ответственность за задержку, пока обсуждалась судьба проекта. У меня никаких претензий, было приятно общаться.
Нанимал для создания плагина на woocommerce. Оперативно отвечает, чётко и по делу. Точные сроки заранее сообщает и в точности соблюдает. Свою компетенцию с лёгкостью подтвердил. Заранее обговорили все шаги по выполнению работ. Глеб предложил несколько вариантов улучшения плагина. В связи с финансовыми проблемами с моей стороны, работу пришлось перенести на более поздний срок. Глеб вошёл в моё не простое положение, договорились о продолжении сотрудничества.
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