pavlpicasso

Павел не только внятно ставит задачу, но и понимает, что от этой задачи требуется клиенту. Поэтому мы быстро обсудили альтернативы и выбрали решение, которое действительно поможет. Всё чётко и продуктивно. Уже после назначения исполнителем проект заморозили, но Павел предупредил об этом риске до начала работ и взял ответственность за задержку, пока обсуждалась судьба проекта. У меня никаких претензий, было приятно общаться.