Тексты, слоганы, переводы на английский язык - профессионально!

ПЕРЕВОДЫ НА АНГЛИЙСКИЙ, РЕКЛАМНЫЕ (в т.ч. SEO) ТЕКСТЫ, ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

--- Профессиональный подход ---

Работаю легально. Ваши интересы гарантированы договором на оказание возмездных услуг и законодательством РФ. Принимаю оплату безналом, кредитными картами и другими способами.

Работая над переводом, стараюсь максимально точно передать читателю мысль и настроение автора; в специализированных текстах -- соблюсти точность терминологии и описываемых процедур.

Создавая тексты "с нуля", прилагаю усилия к тому, чтобы сообщение автора было донесено на понятном читателю языке, в удобном для восприятия формате. В рекламных текстах избегаю агрессивного отношения, *помогая* читателю принять правильное решение самостоятельно.

Готовые тексты не требуют дополнительной проверки и правки, что позволит заказчику сфокусироваться на решении своих задач, а не на ликвидации недоделок исполнителя.

--- Богатый опыт ---

Английский язык -- с 1986 года, в том числе год обучения языку в США и еще почти год визита и живой практики там же. Второй язык практически стал родным. Пять лет удаленной работы переводчиком и тех.писателем (в основном ИТ и бизнес, перевод в обоих направлениях).

--- Высокое качество. Производительность. Оперативность. ---

* За рабочий день перевожу 8-10 страниц, в зависимости от срочности, никогда не принося в жертву качество.

* Автоматическими переводчиками не пользуюсь, и такие переводы могу быстро распознать.

* Имеется высокоскоростной Интернет, в рабочее время (московское) всегда доступен в Сети.

* Тестовый перевод до 1/2 страницы -- бесплатно :)

* Перевод дополнительно редактируется "свежей головой", чтобы исключить "ляпы", типичные для начинающих, уставших и просто недобросовестных исполнителей.

* Переводы -- мой основной заработок, поэтому надлежащее качество работы гарантирую.

* Рассчитываться предлагаю через Сервис безопасных сделок, без дополнительных затрат с Вашей стороны.

* На связи: ICQ -- весь рабочий день; по почте и телефону -- в любое время.