Нужно перевести на английский главу из книги по охране природы. Работа предполагает общение с координатором в скайпе/аське/почте (вопросы, уточнения и т.п.) Сотрудничать предпочтем с теми, кто предложит лучший (по точности изложения и легкости восприятия) перевод ...
ПЕРЕВОДЫ НА АНГЛИЙСКИЙ, РЕКЛАМНЫЕ (в т.ч. SEO) ТЕКСТЫ, ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
--- Профессиональный подход ---
Работаю легально. Ваши интересы гарантированы договором на оказание возмездных услуг и законодательством РФ. Принимаю оплату безналом, кредитными картами и другими способами.
Работая над переводом, стараюсь максимально точно передать читателю мысль и настроение автора; в специализированных текстах -- соблюсти точность терминологии и описываемых процедур.
Создавая тексты "с нуля", прилагаю усилия к тому, чтобы сообщение автора было донесено на понятном читателю языке, в удобном для восприятия формате. В рекламных текстах избегаю агрессивного отношения, *помогая* читателю принять правильное решение самостоятельно.
Готовые тексты не требуют дополнительной проверки и правки, что позволит заказчику сфокусироваться на решении своих задач, а не на ликвидации недоделок исполнителя.
--- Богатый опыт ---
Английский язык -- с 1986 года, в том числе год обучения языку в США и еще почти год визита и живой практики там же. Второй язык практически стал родным. Пять лет удаленной работы переводчиком и тех.писателем (в основном ИТ и бизнес, перевод в обоих направлениях).
--- Высокое качество. Производительность. Оперативность. ---
* За рабочий день перевожу 8-10 страниц, в зависимости от срочности, никогда не принося в жертву качество.
* Автоматическими переводчиками не пользуюсь, и такие переводы могу быстро распознать.
* Имеется высокоскоростной Интернет, в рабочее время (московское) всегда доступен в Сети.
* Тестовый перевод до 1/2 страницы -- бесплатно :)
* Перевод дополнительно редактируется "свежей головой", чтобы исключить "ляпы", типичные для начинающих, уставших и просто недобросовестных исполнителей.
* Переводы -- мой основной заработок, поэтому надлежащее качество работы гарантирую.
* Рассчитываться предлагаю через Сервис безопасных сделок, без дополнительных затрат с Вашей стороны.
* На связи: ICQ -- весь рабочий день; по почте и телефону -- в любое время.
- Переводы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать новую "шапку" для сайта www.pchelp-info.com/ Дизайн нужен относительно простой, без встроенных спецэффектов и "наворотов" с выпуклостями и всяких подобных излишеств. Картинка должна быть аккуратной и восприниматься "дружелюбно" и создавать впечатление, что за сайтом ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт15 лет назад