Необходимо сделать редизайн сайта http://intimvip.ru от вас сроки и цены а также портфолио
Дизайн сайтов58 заявок
Закрыт
17 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта http://intimvip.ru от вас сроки и цены а также портфолио
Необходимо раскрутить сайт http://yame.ru. От вас сроки и цены.
Необходимо создать клон сайта http://www.wmdiler.com Совсеми возможностями и админ панелью. Прозьба изучить проект полностью. Ваши сроки и стоимости.
Здравствуйте необходимо раскрутить проект. Тематика поисковик. Ваше предложения, сумма и сроки. С уважением.
Необходимо доработать скрипт . Требования есть готовый скрипт в нем необходимо зделать постраничный вывод всей информации после вывода запрошенной информации.