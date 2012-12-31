$100
Добрый день! Ищу адекватного исполнителя, способного уникализировать и настроить шаблон DLE. Что потребуется: 1. Создание лого сайта (очень простого); 2.Удаление не ...
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Добрый день! Ищу адекватного исполнителя, способного уникализировать и настроить шаблон DLE. Что потребуется: 1. Создание лого сайта (очень простого); 2.Удаление не ...
Требуется создать несколько gif баннеров для крупного интернет ресурса. Тематика "знакомства". размеры: 468*60, 728*90, 300*250, 336*280. По 3 баннера каждого размера. По сути требуется отрисовать 3 горизонтальных и три квадратных и отресайзить