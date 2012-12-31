phanganer

Антон phanganer

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать несколько gif-баннеров

    Требуется создать несколько gif баннеров для крупного интернет ресурса. Тематика "знакомства". размеры: 468*60, 728*90, 300*250, 336*280. По 3 баннера каждого размера. По сути требуется отрисовать 3 горизонтальных и три квадратных и отресайзить

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

dleline
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Уникализация и настройка шаблона DLE
DLE
Хороший заказчик! Рекомендую!
Aлех выполнил все задание, расписанное в ТЗ, даже больше. Уложились в заданные сроки, что немаловажно. Цена - адекватная. При появлении аналогичных заданий обращусь к Алеху.
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