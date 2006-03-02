Доброго здоровья. Мне нужен небольшой сайт, вроде визитки, но с возможностью легкой редакции его содержимого (текста). А также защищенной страницей с реквизитами (с возможностью скачать и распечатать квитанцию, текстовый документ), и возможностью оплаты через вебмани ...