$150
Срочно требуется дизайн к сайту. Бюджет до 150$ по курсу ЦБ.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
Срочно требуется дизайн к сайту. Бюджет до 150$ по курсу ЦБ.
Доброго здоровья. Мне нужен небольшой сайт, вроде визитки, но с возможностью легкой редакции его содержимого (текста). А также защищенной страницей с реквизитами (с возможностью скачать и распечатать квитанцию, текстовый документ), и возможностью оплаты через вебмани ...
Создание оригинального шаблона для joomla, настройка сайта.