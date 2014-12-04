pioneervasya

Требуется написать аналог приложения ВК . + скачивание музыки из вк на телефон . С предложениями и ценником прошу писать в пм . или же оставлять заявку с бюджетом и скайп или ...
Мобильные приложения3 заявки
Закрыт
10 лет назад
Требуется написать аналог приложения ВК . + скачивание музыки из вк на телефон . С предложениями и ценником прошу писать в пм . или же оставлять заявку с бюджетом и скайп или ...
Требуется программа для массовых рассылок сообщений в этих приложениях. Основные задачи 1. Массовое добовление контактов . 2. Проверка на привязку номера к мессенджерам. 3. Массовые рассылки. ...
Надо нарисовать логотип , фон , 5 кнопок . Все размеры должны быть 1280х720 Пожалуйста оставляйте свои контакты желательно icq или скайп я с вами свяжусь