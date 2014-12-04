pioneervasya

Андрей pioneervasya

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Нужен дизайн приложения
Отличный заказчик, четкое задание и оплата без проблем. Безусловно рекомендую.
Сделал красиво и в срок . Только положительные эмоции
Ответный отзыв