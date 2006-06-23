plato

Гость plato

 
42 годаУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • AJAX форма

    $5

    Нужна форма на примере следующей: http://www.cbolson.com/sandbox/mootools/dynamic-form-insert/index-2.php Нужно сделать так что бы пользователь мог самостоятельно добавлять необходимое количество блоков. Каждый блок долже состоять из следующих полей: 1 - Название -текстовое поле 2 - Название группа 1 в виде dropdown menu ...

    PHPAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • RMS 2.0

    $400

    RMS – программа для учета каталога, поступлений и расходов, выплат, менеджеров и клиентов (также присутствует модуль рассылки), небольшой компании (ЧП, СПД), занимающейся дистрибуцией цифрового аудио контента. Структура: Проект состоит из 3 частей. Офф-лайн часть (.NET ...

    PHPMySQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • RMS

    $250

    Система учета и статистики клиентов, каталога и поступлений небольшой компании занимающейся легальной дистрибуцией мр3. Проект готов на 70%. Во время разработки программист пропал (жаль, что с 100% предоплатой)... Нужно доделать проект (устранить ошибки и добавить обновления, проверить ...

    PHPMySQLHTML
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • RMS

    $250

    Система учета и статистики клиентов, каталога и поступлений небольшой компании занимающейся легальной дистрибуцией мр3. Проект готов на 70%. Во время разработки программист пропал (жаль, что с 100% предоплатой)... Нужно доделать проект (устранить ошибки и добавить обновления, проверить ...

    PHPMySQLHTML
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт Музыкального Лейбла

    $60

    Сайт Музыкального Лейбла должен быть на трех языках. HTML макеты уже готовы, отдельно проектом занимается специалист по flash анимации (меню и некоторые другие элементы будут во flash). Нужно написать движок для сайта. Основные требования: 1. MySQL + PHP 2. ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
evo
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
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Отличный заказчик. Слово держит. Приятно было работать.
Приятно было работать
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