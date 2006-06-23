Нужна форма на примере следующей: http://www.cbolson.com/sandbox/mootools/dynamic-form-insert/index-2.php Нужно сделать так что бы пользователь мог самостоятельно добавлять необходимое количество блоков. Каждый блок долже состоять из следующих полей: 1 - Название -текстовое поле 2 - Название группа 1 в виде dropdown menu ...
- $5Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Проект закрытЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $400
RMS – программа для учета каталога, поступлений и расходов, выплат, менеджеров и клиентов (также присутствует модуль рассылки), небольшой компании (ЧП, СПД), занимающейся дистрибуцией цифрового аудио контента. Структура: Проект состоит из 3 частей. Офф-лайн часть (.NET ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Система учета и статистики клиентов, каталога и поступлений небольшой компании занимающейся легальной дистрибуцией мр3. Проект готов на 70%. Во время разработки программист пропал (жаль, что с 100% предоплатой)... Нужно доделать проект (устранить ошибки и добавить обновления, проверить ...Базы данных2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Система учета и статистики клиентов, каталога и поступлений небольшой компании занимающейся легальной дистрибуцией мр3. Проект готов на 70%. Во время разработки программист пропал (жаль, что с 100% предоплатой)... Нужно доделать проект (устранить ошибки и добавить обновления, проверить ...Базы данных1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $60
Сайт Музыкального Лейбла должен быть на трех языках. HTML макеты уже готовы, отдельно проектом занимается специалист по flash анимации (меню и некоторые другие элементы будут во flash). Нужно написать движок для сайта. Основные требования: 1. MySQL + PHP 2. ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт18 лет назад