Система учета и статистики клиентов, каталога и поступлений небольшой компании занимающейся легальной дистрибуцией мр3.

Проект готов на 70%. Во время разработки программист пропал (жаль, что с 100% предоплатой)...

Нужно доделать проект (устранить ошибки и добавить обновления, проверить и обеспечить работоспособность проекта в целом).

ТЗ по запросу. Обращаться только если вы проживаете в Одессе.

При заключении сделки, необходима фотокопия паспорта и расписка.

Немного о технологии проекта.

Программа, осуществляющая все расчета находиться локально на ПК, данные хранятся на удаленном MySQL. Также есть он-лайн часть проекта (php, доступ к базе для клиентов), отображающая данные из базы.

Доступны исходный код программы на момент когда она была готова на 50%. Остальное только в готовом exe файле. Плюс имеется копия базы MySQL и исходный код он-лайн части.

Портфолио проекта тут: http://weblancer.net/users/AeroSpace/portfolio/194458.html#item