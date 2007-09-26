Есть база, котороя используется в портале для продажи товара, блоги и т.д. Сейчас используется SQLite, так удобнее с отладкой, потом перейдем на другую, возможно MySQL. Сервер написан на Nevow (Python), в качестве ORM используется SQLAlchemy ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система учета и статистики клиентов, каталога и поступлений небольшой компании занимающейся легальной дистрибуцией мр3.
Проект готов на 70%. Во время разработки программист пропал (жаль, что с 100% предоплатой)...
Нужно доделать проект (устранить ошибки и добавить обновления, проверить и обеспечить работоспособность проекта в целом).
ТЗ по запросу. Обращаться только если вы проживаете в Одессе.
При заключении сделки, необходима фотокопия паспорта и расписка.
Немного о технологии проекта.
Программа, осуществляющая все расчета находиться локально на ПК, данные хранятся на удаленном MySQL. Также есть он-лайн часть проекта (php, доступ к базе для клиентов), отображающая данные из базы.
Доступны исходный код программы на момент когда она была готова на 50%. Остальное только в готовом exe файле. Плюс имеется копия базы MySQL и исходный код он-лайн части.
Портфолио проекта тут: http://weblancer.net/users/AeroSpace/portfolio/194458.html#item
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