Требуется сделать простенькую базу на Access

Базы данныхЗакрыт8 заявок240 просмотров
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Задача буквально на пару минут.

Нужно сделать базу на Microsoft Office Access с несколькими дружелюбными формами по добавлению/поиску/редактированию личных записей человека (ФИО, дата рождения, паспорт, ещё кое-что) и выводу этого дела на печать. ВСЁ.

Отдам по наименьшему предложению, если сам всё-таки не соберусь сделать :)

пишите предложения во внутреннюю почту.

UPDATE:

количество предложений меня убивает, я не успеваю разгребать ящик

поэтому теперь моё требование всем независимо от предлагаемой цены - пример подобной работы на [email protected], без примеры не буду смотреть ибо всем просто не могу ответить из-за нехватки времени.

16 лет назад
EOT
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
LuckyIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$20
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