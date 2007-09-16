Требуется сделать простенькую базу на Access

Задача буквально на пару минут.

Нужно сделать базу на Microsoft Office Access с несколькими дружелюбными формами по добавлению/поиску/редактированию личных записей человека (ФИО, дата рождения, паспорт, ещё кое-что) и выводу этого дела на печать. ВСЁ.

Отдам по наименьшему предложению, если сам всё-таки не соберусь сделать :)

пишите предложения во внутреннюю почту.

UPDATE:

количество предложений меня убивает, я не успеваю разгребать ящик

поэтому теперь моё требование всем независимо от предлагаемой цены - пример подобной работы на [email protected], без примеры не буду смотреть ибо всем просто не могу ответить из-за нехватки времени.