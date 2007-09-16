Требуется сделать простенькую базу на Access

Есть база, котороя используется в портале для продажи товара, блоги и т.д. Сейчас используется SQLite, так удобнее с отладкой, потом перейдем на другую, возможно MySQL. Сервер написан на Nevow (Python), в качестве ORM используется SQLAlchemy ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача буквально на пару минут.
Нужно сделать базу на Microsoft Office Access с несколькими дружелюбными формами по добавлению/поиску/редактированию личных записей человека (ФИО, дата рождения, паспорт, ещё кое-что) и выводу этого дела на печать. ВСЁ.
Отдам по наименьшему предложению, если сам всё-таки не соберусь сделать :)
пишите предложения во внутреннюю почту.
UPDATE:
количество предложений меня убивает, я не успеваю разгребать ящик
поэтому теперь моё требование всем независимо от предлагаемой цены - пример подобной работы на [email protected], без примеры не буду смотреть ибо всем просто не могу ответить из-за нехватки времени.
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