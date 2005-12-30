E-generator - лидирующая служба реализации удаленных проектов в сфере рекламы и веб-разработки.

Основные профили деятельности:

- разработка рекламных идей, названий, слоганов, сценариев

- создание уникального наполнения для веб-ресурсов и печатных изданий

- разработка дизайна логотипов, флэш-открыток, баннеров, карикатур, комиксов и др.

- тестирование интернет-услуг

Среди заказчиков интерактивного творческого агентства E-generator: Телекомпания СТС, поисковая система «Яндекс», ИА REGNUM, «Американ Сигарет Тобакко Компани», «АльтерВест», «Спорт-Экспресс», «Независимая газета», инвестиционный холдинг «ФИНАМ», КПРФ, «Московский комсомолец» и др.

Сообщество авторов системы E-generator насчитывает более 15 тысяч человек. E-generator предоставляет уникальные технологические инструменты для удаленной работы авторов и трансляции результатов клиенту. 85% новых заказчиков становятся постоянными партнерами службы. Результаты работы агентства E-generator транслируются на ОРТ, РТР и СТС, в печатных изданиях «Индустрия рекламы», Russian Food and Drink Market Magazine, «Планета Интернет», Retailer и мн. др.

Мы привлекаем к работе над проектами самых компетентных специалистов с серьезным опытом работы в области рекламы, PR, журналистики и дизайна. E-generator – это огромное сообщество творчески мыслящих профессионалов своего дела. На сайте царит дружеская и интеллектуальная атмосфера, которая для многих членов сообщества является главным достоинством E-generator’а.

E-generator всегда открыт для сотрудничества с новыми авторами. Мы рады работать с фрилансерами, специализирующимися в различных областях: копирайтерами, редакторами, журналистами, переводчиками, дизайнерами и пр., т.к. это один из основных факторов, определяющих успех нашего бизнеса. Если вы заинтересовались нашим проектом и хотите предложить свои профессиональные услуги, приглашаем присоединиться к авторскому сообществу E-generator’а