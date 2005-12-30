Задача буквально на пару минут. Нужно сделать базу на Microsoft Office Access с несколькими дружелюбными формами по добавлению/поиску/редактированию личных записей человека (ФИО, дата рождения, паспорт, ещё кое-что) и выводу этого дела на печать. ВСЁ. Отдам по наименьшему ...
E-generator - лидирующая служба реализации удаленных проектов в сфере рекламы и веб-разработки.
Основные профили деятельности:
- разработка рекламных идей, названий, слоганов, сценариев
- создание уникального наполнения для веб-ресурсов и печатных изданий
- разработка дизайна логотипов, флэш-открыток, баннеров, карикатур, комиксов и др.
- тестирование интернет-услуг
Среди заказчиков интерактивного творческого агентства E-generator: Телекомпания СТС, поисковая система «Яндекс», ИА REGNUM, «Американ Сигарет Тобакко Компани», «АльтерВест», «Спорт-Экспресс», «Независимая газета», инвестиционный холдинг «ФИНАМ», КПРФ, «Московский комсомолец» и др.
Сообщество авторов системы E-generator насчитывает более 15 тысяч человек. E-generator предоставляет уникальные технологические инструменты для удаленной работы авторов и трансляции результатов клиенту. 85% новых заказчиков становятся постоянными партнерами службы. Результаты работы агентства E-generator транслируются на ОРТ, РТР и СТС, в печатных изданиях «Индустрия рекламы», Russian Food and Drink Market Magazine, «Планета Интернет», Retailer и мн. др.
Мы привлекаем к работе над проектами самых компетентных специалистов с серьезным опытом работы в области рекламы, PR, журналистики и дизайна. E-generator – это огромное сообщество творчески мыслящих профессионалов своего дела. На сайте царит дружеская и интеллектуальная атмосфера, которая для многих членов сообщества является главным достоинством E-generator’а.
E-generator всегда открыт для сотрудничества с новыми авторами. Мы рады работать с фрилансерами, специализирующимися в различных областях: копирайтерами, редакторами, журналистами, переводчиками, дизайнерами и пр., т.к. это один из основных факторов, определяющих успех нашего бизнеса. Если вы заинтересовались нашим проектом и хотите предложить свои профессиональные услуги, приглашаем присоединиться к авторскому сообществу E-generator’а
- Базы данных1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $180
Изданию MoneyNews.ru, в связи с расширением, на постоянную удаленную работу требуется автор, который будет писать статьи о тестировании различных систем, программ, сервисов, связанных с мобильными платежами. Условия: Требуются, примерно, 6 текстов по тестированию в месяц, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть сервер. Нужно максимально его протестировать на предмет возможностей взлома веми возможными способами. Ищется человек, который может это за недорого сделать. По результату работы с него отчёт, что тестилось с результатами. Подробности о сервере сообще ...Тестирование ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется квалифицированный веб-дизайнер, который умеет всё. Или сможет быстро разобраться. Основные направления работы: - разработка сайтов - создание баннеров - дизайн GUI Опыт работы: от 2 лет. Работодатель: Etcetera Online Technologies E-mail: [email protected]Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт18 лет назад
Развивающейся фирме требуются дизайнеры для рисования баннеров всех типов и размеров. Вакансий много, работы тоже. Долгосрочное трудоустройство. Оплата достойная. Работа удалённая. Свои резюме и ссылки на примеры работ просьба отправлять на е-мейл hr{собака}idtheftradar.comБаннеры16 заявокЗакрыт18 лет назад