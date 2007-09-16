Требуется разработка и написание программы для электронных сервисных центров на основе WWW

База данных принадлежит компании - бренду (разработчик, производитель, поставщик техники)

Суть - сеть авторизованных центров имеет доступ к базе (каждый - свой уникальный аккаунт), несколько уровней прав (оператор центра, администратор центра и тд)

Позволяет на основе спектра изделий (модели, серийные номера), комплектующих и видов ремонта с указанием стоимости каждой операции, формировать через www интерфейс ведомость ремонта (гарантийный, платный и тд).

Для центра - ввод вида ремонта, расчет стоимости, ведомости выполненных работ, оплаченные - неоплаченный услуги и тд.

Для бренда (держателя базы) - счета на оплату сервисам, анализ, статистика, прогноз бюджета сервисных затрат, акты, свод и тд.

Многопользовательский интерфейс (до 300-400 пользователей в базе одновременно), Минимализм на стороне сервисного центра (максимум удобства, расчет на медленные региональные каналы).

Требуется разработка, поддержка, сопровождение.