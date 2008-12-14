Необходиомо создать дизайн сайта двухуровневой партерки 3 дизайна партнерки 5 дизайнов партнерок Примеры: (2 ух уровневая) http://www.corp.mamba.ru/partner/?sold=h0pKiPyqsjzO18HOo5bCQVHsylbK3X3P + личный кабинет ostapcash.com cash4ru.net 8coins.ru Примеры сайтов знакомств odnotrahniki.com vkontakte21.ru tolkosex.com 4.Сайт общая тематика – Знакомства для Секса в Москве- дизайн с городом, молодые женщиный, парни. 5.Сайт для знакомств для тех ...
- $570Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен рерайт тестов Инересует цена за 1000 зн. Смысло теста не должен поменятся.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Требования: -Опыт работы с смс биллингом -Опыт работы с партнерскими программами -Опыт работы с выделенным сервером Обязанности : Обслуживание сайтов с партнерскими программами Работа с смс биллингом Мы предлагаем: - Работа в центре города, 10мин.от метро ( ст. метро ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно сделать простые 7 шт. беннеров в gif 468 на 60. Тематика сайта с меня. с вас полноя идея над баннеарми.Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $150
Нужен сайт поддержки. Все остальное сделать как на этом сайте. те же номера, стоиомсти страны. форма обратной связи. Дизайн у нас отличаеться от данного сайта. Интересует сай подключ с ситсемой управления. Срок до 3 дней. На сайте всего одна страница.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $600
Требуеться программист. - опыт создание сайтов с партнерксими программами. - опыт работы с выделеными серверами - создание сайтов на cms - написание скриптов для смс биллинга. Обязаноости, введение 3 интернет проектов. (смс биллинг и 2 партнерки), в команде есть еще ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Интереесует стоимость и срок работы. Обязательно наличие партнеской программы, и реферальной.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $600
Работа в Петербурге. в офисе. знание php. Обязанности консультации клиентов Подробнее в личку график 2\2 по 12 ч. с 11-23Управление проектаминет заявокЗакрыт15 лет назад