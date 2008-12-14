pm200

Денис Коноплев pm200

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 9 дизайнов для сайта знакомств

    $570

    Необходиомо создать дизайн сайта двухуровневой партерки 3 дизайна партнерки 5 дизайнов партнерок Примеры: (2 ух уровневая) http://www.corp.mamba.ru/partner/?sold=h0pKiPyqsjzO18HOo5bCQVHsylbK3X3P + личный кабинет ostapcash.com cash4ru.net 8coins.ru Примеры сайтов знакомств odnotrahniki.com vkontakte21.ru tolkosex.com 4.Сайт общая тематика – Знакомства для Секса в Москве- дизайн с городом, молодые женщиный, парни. 5.Сайт для знакомств для тех ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт тестов

    Нужен рерайт тестов Инересует цена за 1000 зн. Смысло теста не должен поменятся.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется PHP программист в Санкт-Петербурге

    $1000

    Требования: -Опыт работы с смс биллингом -Опыт работы с партнерскими программами -Опыт работы с выделенным сервером Обязанности : Обслуживание сайтов с партнерскими программами Работа с смс биллингом Мы предлагаем: - Работа в центре города, 10мин.от метро ( ст. метро ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннеры 10 шт.

    $50

    Нужно сделать простые 7 шт. беннеров в gif 468 на 60. Тематика сайта с меня. с вас полноя идея над баннеарми.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен сайт по типу sms911.ru - одностраничный

    $150

    Нужен сайт поддержки. Все остальное сделать как на этом сайте. те же номера, стоиомсти страны. форма обратной связи. Дизайн у нас отличаеться от данного сайта. Интересует сай подключ с ситсемой управления. Срок до 3 дней. На сайте всего одна страница.

    Форма обратной связи
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется программист Санкт-Петербург

    $600

    Требуеться программист. - опыт создание сайтов с партнерксими программами. - опыт работы с выделеными серверами - создание сайтов на cms - написание скриптов для смс биллинга. Обязаноости, введение 3 интернет проектов. (смс биллинг и 2 партнерки), в команде есть еще ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
p_alex
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Рерайт тестов
Хороший заказчик, все сделал как и договаривались, своевременная оплата, буду рад еще поработать на него.
Сделал все хорошо
Ответный отзыв
polunochnik
Денис 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
45 отзывов(-3)
$50
10 баллов
15 лет назад
Баннеры 10 шт.
Отличный заказчик. Рад был поработать! Вошёл в моё положение и подождал работу, за что отдельное уважение! Расчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Выполнел работу, качествено. Но с задержкой по сроку.
Ответный отзыв
shh-studio
Андрей 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Нужен сайт по типу sms911.ru - одностраничный
Хороший заказчик - работой доволен. Предоставляет все необходимые данные. Требователен к мелочам - просматривайте внимательнее ТЗ и требуйте сразу уточнения в документе всего задания - потом вам же хуже будет ;) В остальном все отлично!
Очень быстро выполнил проект..сделал быстро и не дорого. Доволен!
Ответный отзыв