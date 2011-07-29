po1zon

Андрей Петеляев po1zon

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Диктор,озвучивание,фильмы,аудио-видеоролики,закадровый текст,аудиокниги

Профессиональное озвучивание

рекламных роликов, закадровых текстов,

аудиокниг, промо.

Сроки записи: от 15 минут до 2-х часов

Стоимость начитки за один ролик до 30 секунд - 400 рублей, до минуты - 700 рублей

Стоимость закадрового текста,или аудиокниги за одну страницу формата А4 14 шрифтом(машинописный текст - 1800-2000 знаков) 1500 руб.

Тракт:Neumann TLM-102, Long Stereo Channel, Digidesign Mbox mini.

Программное обеспечение - Logic Pro 9

Контакты:

icq : 451931956

skype : revolverandrei

cell : +7911 402 00 51

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Отзывы заказчиков
abcreg
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
22 отзыва
$33
10 баллов
11 лет назад
Озвучить приветствие для факса
Быстро и качественно выполнил работу. Было очень приятно с ним сотрудничать!
Приятный во всех отношениях заказчик - рекомендую
Ответный отзыв
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Озвучивание ролика. Проект для Андрея (po1zon)
Отличный Исполнитель, Быстро качетвенно озвучил промо ролик.. Всем рекомендую!!!
Рекомендую Дмитрия, как грамотного заказчика. Плюс - моментальная оплата, что только добавляет доверия. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
GeneralTesla
Андрей 
33 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Озвучивание текста
У Андрея отличный дикторский голос, один из лучших из тех, что я до этого слышал! Очень ответственно подошёл к работе и выполнил задание на все 100%
Озвучивание
3 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $200
нет рейтинга