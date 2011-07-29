Диктор,озвучивание,фильмы,аудио-видеоролики,закадровый текст,аудиокниги
Профессиональное озвучивание
рекламных роликов, закадровых текстов,
аудиокниг, промо.
Сроки записи: от 15 минут до 2-х часов
Стоимость начитки за один ролик до 30 секунд - 400 рублей, до минуты - 700 рублей
Стоимость закадрового текста,или аудиокниги за одну страницу формата А4 14 шрифтом(машинописный текст - 1800-2000 знаков) 1500 руб.
Тракт:Neumann TLM-102, Long Stereo Channel, Digidesign Mbox mini.
Программное обеспечение - Logic Pro 9
Контакты:
icq : 451931956
skype : revolverandrei
cell : +7911 402 00 51
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Портфолио
- Демо голоса167 просмотров
- Демо голоса в роликах176 просмотров
- Пародии161 просмотр
Отзывы заказчиков
$33
10 баллов
11 лет назад
Быстро и качественно выполнил работу. Было очень приятно с ним сотрудничать!
Ответный отзыв
Приятный во всех отношениях заказчик - рекомендую
$20
10 баллов
11 лет назад
Отличный Исполнитель, Быстро качетвенно озвучил промо ролик.. Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
Рекомендую Дмитрия, как грамотного заказчика. Плюс - моментальная оплата, что только добавляет доверия. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
$10
10 баллов
12 лет назад
У Андрея отличный дикторский голос, один из лучших из тех, что я до этого слышал! Очень ответственно подошёл к работе и выполнил задание на все 100%
Озвучивание
3 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $200
нет рейтинга