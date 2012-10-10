Используя предоставляемые нами библиотеки звуков и музыки,скомпоновать озвучку соответствующую тематике игры(старые звуки заменить(скомбинировать) на новые звуки в соответствии с тематикой игры).Необходим опыт исполнителя по данной теме.Критично ответственное отношение к срокам и качеству.Обьем работы большой
Озвучивание ролика. Проект для Андрея (po1zon)
Озвучить 1 минутный ролик ...
Выбранный исполнитель
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