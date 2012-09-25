Озвучить книгу

Нужно озвучить мини-книгу на бизнес тематику.

Размер книги - 34 страницы, или 6100 слов.

Книга написана в виде истории двух подруг, одна из которых помогает другой добиться финансовой независимости. Текст не адаптирован для аудио записи, есть таблицы, но их скорее всего их не нужно будет озвучивать, будут идти в дополнение к аудио варианту.

Свои заявки с примерами голоса отставлять только под проектом (заявки будут скрыты). Также указывайте приблизительную стоимость, сроки и свой контактный скайп.