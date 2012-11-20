Женский голос для озвучивания учебного курса

Замечательная работа! Анна не только с первого раза смогла очень верно подобрать интонацию, темп и эмоции для сложного узкопрофессионального текста, но и, что очень важно, была готова без задержек вносить необходимые изменения в текст. Очень чистый звук, идеальное произношение, хорошая скорость работы. Я очень довольна сотрудничеством, очень надеюсь поработать с Анной в новых проектах. Всем рекомендую с легкой душой!