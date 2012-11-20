Женский голос для озвучивания учебного курса

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен7 заявок165 просмотров

Нужно начитать примерно 71,5 тыс.знаков без пробелов (24 страницы) дикторским голосом. Присылайте, пожалуйста, стоимость озвучивания за 1 символ и/или за весь проект.

13 лет назад
galinasharonova
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$175
5 дней
Замечательная работа! Анна не только с первого раза смогла очень верно подобрать интонацию, темп и эмоции для сложного узкопрофессионального текста, но и, что очень важно, была готова без задержек вносить необходимые изменения в текст. Очень чистый звук, идеальное произношение, хорошая скорость работы. Я очень довольна сотрудничеством, очень надеюсь поработать с Анной в новых проектах. Всем рекомендую с легкой душой!
Проект по озвучиванию мне был очень интересен, общение с Галиной - на высокопрофессиональном уровне, оплата - своевременная. Что еще остается желать? По-больше бы таких заказчиков, как Галина, и таких же интересных проектов! Спасибо!

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
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Озвучивание

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