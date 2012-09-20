Требуется озвучить следующий текст для автоинформатора. Здравствуйте! Вы позвонили в компанию Слетать точка ру. Будем рады ответить на все ваши вопросы ежедневно по будням с 10 до 18-30 по ...
Озвучка ролика (1-1,5 мин)
Добрый день.
Требуется озвучка рекламного ролика бизнес конференции 1-1,5 мин. мужским голосом
Баритон, бас.
Бюджет по договоренности.
(прошу прощения заранее, если кому-то не отвечу)
Заявки фрилансеров
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