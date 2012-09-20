Голос для автоинформатора

Требуется озвучить следующий текст для автоинформатора.

Здравствуйте! Вы позвонили в компанию Слетать точка ру.

Будем рады ответить на все ваши вопросы ежедневно по будням с 10 до 18-30

по московскому времени.

Также свои вопросы и предложения вы можете направлять на электронный адрес

[email protected].

Благодарим за обращение к нам.

Жду ваши предложения по стоимости+примеры работ.