Озвучка игр

$27000
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт7 заявок328 просмотров

Используя предоставляемые нами библиотеки звуков и музыки,скомпоновать озвучку соответствующую тематике игры(старые звуки заменить(скомбинировать) на новые звуки в соответствии с тематикой игры).Необходим опыт исполнителя по данной теме.Критично ответственное отношение к срокам и качеству.Обьем работы большой

13 лет назад
nikolkrasnih
Николай 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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