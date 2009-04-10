Нужна шапка на сайт http://xopoker.ru/ - на тему покера(без излишеств) нравится шапка на сайте http://pokerinukraine.com/(но по моему к моему дизайну не подойдет черно-белое фото) размеры шапки не менять пожалуйста указываете ...
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно наполнить форум сообщениями на тему карточной игры покер (событияв покерном мире, новости покер румов, финансовые разделы покеррумов, обсуждение раздач, покерный софт и другое ). Оплачиваю сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные грамотно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно наполнить форум сообщениями на тему карточной игры покер (событияв покерном мире, новости покер румов, финансовые разделы покеррумов, обсуждение раздач, покерный софт и другое ). Оплачиваю сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные грамотно ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
$3
10 баллов
16 лет назад
Отличный заказчик, сказал, сделал. Всем советую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Ответствен и порядочен. справился с заданием