pogasiy

Алексей Погасий pogasiy

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Сделать шапку на сайт для системы ucoz

    Нужна шапка на сайт http://xopoker.ru/ - на тему покера(без излишеств) нравится шапка на сайте http://pokerinukraine.com/(но по моему к моему дизайну не подойдет черно-белое фото) размеры шапки не менять пожалуйста указываете ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение форума

    Нужно наполнить форум сообщениями на тему карточной игры покер (событияв покерном мире, новости покер румов, финансовые разделы покеррумов, обсуждение раздач, покерный софт и другое ). Оплачиваю сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные грамотно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение форума

    Нужно наполнить форум сообщениями на тему карточной игры покер (событияв покерном мире, новости покер румов, финансовые разделы покеррумов, обсуждение раздач, покерный софт и другое ). Оплачиваю сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные грамотно ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта - Фильмы онлайн

    Мы хотим изменить внешний вид нашего сайта! И хотели бы сделать это не потратив монет. Но мы готовы рекламировать вас или вашу дизайн студию все то время пока мы ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

ilfat
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов
$3
10 баллов
16 лет назад
Наполнение форума
Отличный заказчик, сказал, сделал. Всем советую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответствен и порядочен. справился с заданием
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