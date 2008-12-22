Нужен скрипт для видеохостинга. Что требуется: желательно как компонент Joomla,в крайнем случае может быть и отдельный скрипт загрузка видео пользователями через фронтэнд конвертация видео серверным ffmpeg в HD формат вывод и возможность просмотра HD видео большая функциональность на админ стороне. Это ...