pokerua

Артур pokerua

 
55 летУкраина/Трускавец
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Покерный конвертер

    Нужен конвертер покерных рук. Подробнее. Пользователь вставляет в поле ввода конвертера скопированную из своей истории покерную руку(или несколько рук).На выходе должна получиться преобразованная рука:в флеш-риплеер,в код для вставки на сайты и форумы. Должна быть реализована также и возможность ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт видеохостинга

    Нужен скрипт для видеохостинга. Что требуется: желательно как компонент Joomla,в крайнем случае может быть и отдельный скрипт загрузка видео пользователями через фронтэнд конвертация видео серверным ffmpeg в HD формат вывод и возможность просмотра HD видео большая функциональность на админ стороне. Это ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен подобный скрипт на сайт

    $100

    Пример скрипта здесь:http://www.pokerhandreplays.com/import.php. Нужен такой же,на русском языке. Пояснение:в программу вставляется текстовый файл из истории сыгранных раздач в покере,который создается автоматически софтом покеррума(пример там есть справа).На выходе-эта же раздача,но в формате флэш,которую можно просмотреть и сгенерированные ссылки ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен подобный скрипт на сайт

    Пример скрипта здесь:http://www.pokerhandreplays.com/import.php. Нужен такой же,на русском языке. Пояснение:в программу вставляется текстовый файл из истории сыгранных раздач в покере,который создается автоматически софтом покеррума(пример там есть справа).На выходе-эта же раздача,но в формате флэш,которую можно просмотреть и сгенерированные ссылки ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад