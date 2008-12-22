Нужен конвертер покерных рук. Подробнее. Пользователь вставляет в поле ввода конвертера скопированную из своей истории покерную руку(или несколько рук).На выходе должна получиться преобразованная рука:в флеш-риплеер,в код для вставки на сайты и форумы. Должна быть реализована также и возможность ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт для видеохостинга. Что требуется: желательно как компонент Joomla,в крайнем случае может быть и отдельный скрипт загрузка видео пользователями через фронтэнд конвертация видео серверным ffmpeg в HD формат вывод и возможность просмотра HD видео большая функциональность на админ стороне. Это ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Пример скрипта здесь:http://www.pokerhandreplays.com/import.php. Нужен такой же,на русском языке. Пояснение:в программу вставляется текстовый файл из истории сыгранных раздач в покере,который создается автоматически софтом покеррума(пример там есть справа).На выходе-эта же раздача,но в формате флэш,которую можно просмотреть и сгенерированные ссылки ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Пример скрипта здесь:http://www.pokerhandreplays.com/import.php. Нужен такой же,на русском языке. Пояснение:в программу вставляется текстовый файл из истории сыгранных раздач в покере,который создается автоматически софтом покеррума(пример там есть справа).На выходе-эта же раздача,но в формате флэш,которую можно просмотреть и сгенерированные ссылки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад