$1000
Нужно переделать лэндинг www.diplom-v-gruppe.ru во флэш-сайт. Анимация должна соответствовать тематике лэндинга. Пожалуйста, пришлите ссылку на Ваше портфолио
Анимация3 заявки
Закрыт
9 лет назад
Нужно переделать лэндинг www.diplom-v-gruppe.ru во флэш-сайт. Анимация должна соответствовать тематике лэндинга. Пожалуйста, пришлите ссылку на Ваше портфолио
Нужен контент для лэндинга www.diplom-v-gruppe.ru. Пожалуйста, пришлите ссылку на примеры Ваших текстов, чтобы я мог оценить Ваш стиль
Нужен креативный дизайн лэндинга www.diplom-v-gruppe.ru. Если Ваш вариант дизайна меня не устроит, его надо исправить, по приемлемого для меня, а не отговариваться, что "вношу правки 1 или 2 раза"