preno1

Алексей preno1

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка FLASH-сайта

    $1000

    Нужно переделать лэндинг www.diplom-v-gruppe.ru во флэш-сайт. Анимация должна соответствовать тематике лэндинга. Пожалуйста, пришлите ссылку на Ваше портфолио

    Flash
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать креативный дизайн лэндинга

    $1000

    Нужен креативный дизайн лэндинга www.diplom-v-gruppe.ru. Если Ваш вариант дизайна меня не устроит, его надо исправить, по приемлемого для меня, а не отговариваться, что "вношу правки 1 или 2 раза"

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад