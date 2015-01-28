$200
Нужно продвижение сайта, по тематике антивирус нод 32, ключи для нод. Интересуют все варианты продвижения.
Поисковые системы (SEO)17 заявок
Закрыт
10 лет назад
Нужно продвижение сайта, по тематике антивирус нод 32, ключи для нод. Интересуют все варианты продвижения.
Доброе время суток, нужно сделать продвижение сайта, привлечение новых покупателей, сам сайт информационный с каталогом товаров. Нужны советы по улучшению самого сайта. Жду ваших предложений.
Нужно сделать все по ТЗ в прикрепренном файле После прочтения укажите цену и сроки