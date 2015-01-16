Оптимизация, продвижение сайта по Украине

Здравствуйте нужно собрать сем ядро(полное вплодь до микро-частоттников=1) по ключам: грузоперевозки, перевозки грузовое такси, грузотакси автоперевозки переезд доставка собираю сем ядро полностью из различых источников: яндекс+подсказки гугл+подсказки маил+подсказки рамблер+подсказки Spywords (по Spywords парсим видемость контекстную и органическую 20 конкурентов) +РАСМОТРЮ ВАШИ ИСТОЧНИКИ ============================================================ ПИШИТЕ КТО ЧТО МОЖЕТ И СКОЛЬКО ...