СЕО продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки180 просмотров
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Задача. Продвинуть сайт в топ 1. Регион: Урал / Курган

Список ключевиков, прикрепил.

Вот ссылка на сайт: http://orionstudio.net/

В заявках оставляйте точный срок, максимум.

А так же стоимость.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
seosanin
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$450
90 дней
Отзыв недоступен.
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