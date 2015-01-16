Оптимизация и продвижение сайтов

Компании по предоставлению SEO-услуг на постоянную работу требуется специалист по управлению репутацией (повышение репутации, узнаваемости бренда). Обязанности: 1. Аудит и сбор информации (площадки, где сконцентрированы основные обсуждения: тематические сайты, форумы, социальные сети, блоги, микро-блоги и т.д.). 2. Внедрение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение сайтов (до 10 шт.) и вывод их в ТОП. Первый http://taxitl.ru/ . Возможно прогон по каталогам, доскам, блогам.
Прошу изложить подробный перечень работ, порядок их выполнения, стоимость и реальные сроки.
Предложения высылайте в личку.
Ключи по тематике сайта. Регион продвижения – Москва.
Оплата поэтапная.
Обязательно – добросовестность, адекватность и обратная связь! Полная отчетность.
Заранее всем откликнувшимся спасибо!
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