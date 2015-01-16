Оптимизация и продвижение сайтов

Поисковые системы (SEO)Закрыт22 заявки291 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется продвижение сайтов (до 10 шт.) и вывод их в ТОП. Первый http://taxitl.ru/ . Возможно прогон по каталогам, доскам, блогам.

Прошу изложить подробный перечень работ, порядок их выполнения, стоимость и реальные сроки.

Предложения высылайте в личку.

Ключи по тематике сайта. Регион продвижения – Москва.

Оплата поэтапная.

Обязательно – добросовестность, адекватность и обратная связь! Полная отчетность.

Заранее всем откликнувшимся спасибо!

9 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад