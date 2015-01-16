Сем. ядро вплоть до микро-частотников=1

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок338 просмотров
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Здравствуйте нужно собрать сем ядро(полное вплодь до микро-частоттников=1) по ключам:

грузоперевозки, перевозки

грузовое такси, грузотакси

автоперевозки

переезд

доставка

собираю сем ядро полностью из различых источников:

яндекс+подсказки

гугл+подсказки

маил+подсказки

рамблер+подсказки

Spywords (по Spywords парсим видемость контекстную и органическую 20 конкурентов)

+РАСМОТРЮ ВАШИ ИСТОЧНИКИ

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ПИШИТЕ КТО ЧТО МОЖЕТ И СКОЛЬКО ХОЧЕТ

Перебирать ключи не требуется просто нужно пропарсить источники

НУЖНО ИМЕТЬ В АРСЕНАЛЕ unlim-аккаунт в Spywords и Keycollector или Сл0в0еБ

ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ ========= ЕСЛИ ОБЬЯВА ВЕСИТ ЗНАЧИТ АКТУАЛЬНО!!!

9 лет назад
senserek
Макаров 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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