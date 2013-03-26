Добро пожаловать на мою страницу.

Скромно о себе; мой опыт работы в сфере рекламы семь лет в 2013 будет восемь (горжусь).

За это время я изготовил более 1000* макетов различного типа, а также дизайн сайтов различных сфер деятельности.

В чем секрет моего успеха (об этом я когда-нибудь напишу книгу), а вкратце, я всегда общаюсь с моими клиентами на правильном и доступным языке для обоих сторон,

и качественно выполняю поставленные передо мной задачи. Я мог расписать все более обширно, но к сожалению у меня не так много времени чтобы углубляться в подробности, так как постоянно нахожусь в рабочем процессе. Если вы заинтересованы в сотрудничестве со мной, обращайтесь, всегда рад помочь за бесстыдный гонорар.

* Дизайн который помогает продавать - Визитки, календари, ситилайты, билборды, буклеты, флаеры, листовки, плакаты, афиши, штендеры и многое другое...

P.S. Долгое время веду сотрудничество со многим типографиями Украины,

готов предложить выгодные цены (для моих клиентов), на качественную печать различного типа.