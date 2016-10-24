prodvigaem

Заказчик четко и подробно описал задние, перед началом работы обсудили все нюансы. В процессе работы всегда был на связи , шёл на компромисс, выслушивал наши предложения. Оплатил вовремя и в полном объеме. С заказчиком приятно работать, только позитивные впечатления. Будем работать с ним и далее.
Рекомендуем к сотрудничеству!
Команда проявила себя в лучших качествах! Всегда доступны для коммуникации, разработчики готовы предложить максимально оптимальные решения. + за организацию работ, сроки и качество исполнения.