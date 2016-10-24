prodvigaem

Игорь Андреев prodvigaem

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Time-isMoney
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$200
10 баллов
8 лет назад
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WordPress
Заказчик четко и подробно описал задние, перед началом работы обсудили все нюансы. В процессе работы всегда был на связи , шёл на компромисс, выслушивал наши предложения. Оплатил вовремя и в полном объеме. С заказчиком приятно работать, только позитивные впечатления. Будем работать с ним и далее. Рекомендуем к сотрудничеству!
Команда проявила себя в лучших качествах! Всегда доступны для коммуникации, разработчики готовы предложить максимально оптимальные решения. + за организацию работ, сроки и качество исполнения.
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