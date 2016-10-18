нужно изготовить баннеры для социальных сетей и для рекламных площадок. размер 728 х 90, 458 х 60 напишите сразу цены.
Баннеры28 заявок
Закрыт
8 лет назад
нужно изготовить баннеры для социальных сетей и для рекламных площадок. размер 728 х 90, 458 х 60 напишите сразу цены.
Нужно придумать название сайта для тематики млм., чтобы было запоминающимся, кратким и со смыслом.
Нужен видео отзыв для сайта на камеру или на телефон
Нужно создать видеоролик в виде инфографики, дикторская начитка имеется.
Нужен сайт такой, как этот образец http://dev.baksik.biz/?theme=surf Жду Ваших предложений.